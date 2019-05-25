Нью-Дели, 25 мая, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед поздравила своего индийского коллегу и лидера Бхаратия джаната парти (БДП) Нарендру Моди с победой на всеобщих парламентских выборах в Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Bangladesh.gov.bd Шейх Хасина Вазед

Как сообщили в администрации премьер-министра Бангладеш, в телефонном разговоре Шейх Хасина Вазед поздравила Нарендру Моди с «уверенной победой на прошедших парламентских выборах». По словам председателя правительства Бангладеш, результаты голосования свидетельствуют об «уверенности населения Индии в правящей Бхаратия джаната парти и безграничном доверии индийцев к Нарендре Моди лично». По словам Хасины Вазед, страны Южной Азии позитивно оценивают итоги выборов в Индии. Она также выразила надежду на то, что лидеры двух стран будут развивать новые направления сотрудничества между Даккой и Нью-Дели.

Напомним, что 23 мая стали известны результаты всеобщих парламентских выборов в Индии. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, получившая 303 из 543 мест в парламенте.