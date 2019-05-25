Пекин, 25 мая, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Организация SD Association, устанавливающая стандарт карт памяти для бытовой электроники, исключила китайскую компанию Huawei из числа членов ассоциации. Об этом сообщает Android Authority.

Kārlis Dambrāns Смартфон Huawei

SD Association устанавливает стандарты для карт памяти SD и microSD. Производить и продавать устройства, использующие SD-карты этих стандартов, могут только члены ассоциации. СМИ обратили внимание, что компания Huawei была исключена из списка организаций-членов SD Association.

Представители SD Association подтвердили исключение Huawei и объяснили, что оно вызвано недавним решением министерства торговли США о включении Huawei в «чёрный список» Entity List.

Отметим, в октябре 2018 года Huawei представила новый тип карт памяти Nano Memory (NM Card или NanoSD), которые заменяют традиционные карты microSD. Эти карты уже поддерживаются в смартфонах Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно, что американская компания Google приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei из-за соответствующего решения администрации США. Теперь на новых смартфонах Huawei сможет использоваться только публичная версия операционной системы Android, не дающая доступ к патентованным сервисам и приложениям Google.