Москва, 25 мая, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали порядка 52 тыс. консультаций в период с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Об этом сегодня, 25 мая, сообщается на сайте ведомства.

Отдых на природе

Напомним, что каждую весну, в основном в начале мая, на большей части территории России начинается активность клещей, которые могут быть переносчиками клещевого энцефалита и болезни Лайма. Носителями вируса клещевого энцефалита по статистике являются шесть клещей из ста, при этом заболеть от заражённой особи могут от 2 до 6% укушенных людей.

Роспотребнадзор в 2019 году открыл горячую линию для консультаций по вопросам укуса клещей и профилактики клещевого энцефалита. В период с 1 по 15 мая сотрудниками ведомства были проведены 51 996 консультаций.

Из этого числа 4932 обращения касались индивидуальной профилактики клещевого энцефалита, 4878 человек задали вопросы, касающиеся иммунизации. 4259 вопросов касались акарицидных обработок территорий, 4523 вопроса были связаны с медицинской помощью в тех случаях, когда клещ оказался энцефалитным.

Кроме того, были проведены 8605 консультаций по вопросам действий при присасывании клещей. 6283 человека интересовались графиками работы лабораторий, в которых проводят исследования на предмет того, является ли клещ энцефалитным. 5424 человека спрашивали о диагностике клещевого энцефалита и получении медицинской помощи.