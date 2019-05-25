Париж, 25 мая, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» решит вопрос о том, будет ли дальше играть в команде итальянский голкипер клуба Джанлуиджи Буффон, на следующей неделе, сообщает 25 мая RMC Sport.

(сс) Doha Stadium Plus Qatar Джанлуиджи Буффон

По данным источника, клуб проведет с агентом 41-летнего итальянца переговоры о возможном продолжении его карьеры в «ПСЖ» на следующей неделе.

Перед этим ранее сам Буффон заявил, что он не знает, стоит ли ему и дальше играть за парижскую команду.

Отметим, Буффон пришел в «ПСЖ» из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента летом 2018 года. В сезоне 2018/19 сыграл за клуб в 24 матчах и пропустил в них 22 мяча. В составе команду стал обладателем Суперкубка и победителем чемпионата Франции.