Мехико, 25 мая, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Сгоревшие тела пятерых человек были обнаружены властями в Мексике в салоне сгоревшего автомобиля в штате Мичоакан, сообщает портал Excelsior.

Сгоревший автомобиль

Сообщается, что охваченную огнем машину заметили водители, ехавшие по трассе между городами Уруапан и Лос-Рейес. После этого на место происшествия прибыла полиция и военные, они обнаружили в автомобиле обгоревшие тела пятерых человек. Отмечается, что трое погибших находились в багажнике, а ещё два — в салоне автомобиля.

Как сообщила полиция, тела были обнаружены недалеко от того места, где двумя днями ранее произошла перестрелка между двумя криминальными группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая недалеко от мексиканского города Уруапан произошла перестрелка двух противоборствующих криминальных группировок. В результате перестрелки, по последним данным, погибли десять человек, еще трое получили ранения.