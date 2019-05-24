Москва, 25 мая, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Фашистами назвал депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») сторонников абортов на передаче «Место встречи» на НТВ.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов

«Те, кто выступает за аборты, это современные фашисты, которые хотят сжигать детей в печах, — заявил Милонов. — И если вы выступаете за аборты, то вы фашистка. Наглая фашистская морда».

Ведущего программы Ивана Трушкина, который не поддержал идею запрета абортов, Милонов окрестил «средневековым мракобесом».

Напомним, 19 мая патриарх Кирилл заявил, что для прироста населения России нужно отказаться от абортов. Причём материнским капиталом такого прироста, как от запрета абортов, не достичь, считает глава РПЦ.