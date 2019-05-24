Санкт-Петербург, 25 мая, 2019, 01:51 — ИА Регнум. Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».

Пенсионерка

Комментируя обращения, которые были направлены главе региона в связи с попыткой закрыть кафе, где бесплатно кормят обедами пенсионеров, Беглов написал:

«Кафе закрыто не будет. Поручаю главе Василеостровского района Эдуарду Александровичу Ильину сегодня же разобраться в ситуации и помочь «ДоброДомику» продолжить работу».

По словам Беглова, он лично следит за ситуацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о закрытии «ДоброДомика» появились в СМИ 23 мая — в это день кафе потребовали закрыть представители администрации Василеостровского района.

Чиновники обвинили руководство заведения в том, что на фасаде здания размещено граффити, на которое жалуются горожане. При этом кафе не имеет отношение к этому рисунку.

Отметим, что по будням не менее 300 пожилых людей бесплатно питаются в этом кафе. Учреждение питания реализует проект «С благодарностью к старшему поколению — бесплатные обеды пенсионерам».