Дамаск, 24 мая, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Вероятность осуществления террористами постановочных химических атак с целью обвинить в них правительственные войска Сирии, продолжает оставаться высокой, заявил 25 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Минобороны России

«Остается высокой вероятность проведения незаконными вооруженными формированиями инсценировок применения отравляющих веществ с целью последующего обвинения правительственных сил САР в использовании химического оружия против мирного населения», — сказал начальник Центра.

Напомним, Госдеп США уже заявил, что на сообщения о химических атаках против «мирного населения» Вашингтон отреагирует незамедлительно.