В ходе беспорядков в колонии в Венесуэле погибли более 20 заключённых
Каракас, 24 мая, 2019, 21:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 23 заключённых погибли в результате беспорядков в одной из колоний на северо-западе Венесуэлы, передаёт 24 мая El Nacional.
ErikaWittlieb
Тюрьма
Как сообщается, ЧП произошло сегодня в городе Акаригуа, расположенном в штате Португес.
По информации издания, все заключённые погибли от полученных огнестрельных ранений. В ходе столкновений также пострадали 14 служащих учреждения.
Отмечается, что для урегулирования ситуации в колонии были привлечены силы Боливарианской национальной полиции. Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.