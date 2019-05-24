Москва, 24 мая, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф считает небезопасной вводимую в Россию систему быстрых платежей. Об этом он заявил журналистам 24 мая после годового собрания акционеров банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

«Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным», — приводит слова Грефа «Коммерсантъ».

Глава Сбербанка также отметил, что считает неправильным обязательное присоединение банков к данной системе. Греф сообщил, что Сбербанк в настоящее время ведёт переговоры с Центробанком по этому вопросу.

Как передавало ИА REGNUM, система быстрых платежей была запущена в России в начале 2019 года. Она позволяет гражданам переводить средства по номеру телефона вне зависимости от того, клиентами каких банков являются отправитель и получатель.

В течение года все переводы осуществляются бесплатно, а с 2020 года будет введена комиссия на переводы в размере от одного до шести рублей.

Планируется, что все системно значимые банки обязаны будут присоединиться к данному сервису.