Нижний Новгород, 24 мая, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Нижегородская область в рамках национального проекта «Цифровая экономика» планирует выпускать из вузов ежегодно около 3 тыс. IT-специалистов. Этой цели власти региона намерены добиться к 2024 году, заявил губернатор Глеб Никитин в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Пресс-служба конференции ЦИПР Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Никитин подчеркнул, что это один из наиболее приоритетных для региона нацпроектов, так как он позволяет сделать жизнь нижегородцев не только современнее и технологичнее, но и комфортнее.

«Ресурсов для его реализации в нашем регионе более чем достаточно. В области сосредоточено свыше 700 компаний IT-профиля, работает более 24 тысяч IT-специалистов, ежегодно из вузов выпускается порядка 1,6 тысяч человек. Безусловно, потребности региона шире», — сказал глава области.

По его словам, довести число IT-выпускников до планируемого уровня поможет платформа HiBrain. Она предполагает интеграцию компаний, у которых есть вакансии, обучающих площадок и потенциальных IT-специалистов.

Также губернатор представил проект по внедрению блокчейн-технологий в государственное управление. Система гражданского голосования «Город N» станет первым проектом по внедрению блокчейн-технологий в регионе.

Приложение работает на платформе Vostok, оно позволит жителям распределять собственные налоги между различными категориями расходов (такими как образование, дороги, благоустройство и т.д.), а также более детально разделять их по подкатегориям. Приложение позволяет однозначно идентифицировать жителей Нижегородской области благодаря интеграции с порталом «Госуслуги», а также автоматически определяет размер их отчислений в местный бюджет — благодаря интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия. Внедрить систему в пилотном режиме планируется при формировании бюджета на 2020 год.