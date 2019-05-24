Санкт-Петербург, 24 мая, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Идея передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви поддерживается не более чем одним из шести жителей Санкт-Петербурга. Об этом заявила журналистам 24 мая старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Социолог сослалась на показатели нескольких социологических опросов, проведенных с 2016 года, отметив, что уровень поддержки остается примерно на одном и том же уровне.

«Несколько раз проводились опросы разными фирмами, независимыми друг от друга, и удивительно было то, что опросы проводились в разное время, но диапазон поддерживающих эти решения не превышал 17%», — цитирует ТАСС слова Татьяны Протасенко.

Доля горожан, выступающих категорически против передачи собора церкви, по ее словам, на первом этапе этой громкой истории составляла 57%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года утратило силу распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, в котором был оговорен план мероприятий по передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, если от церкви поступит соответствующая заявка. Такая заявка от РПЦ до сих пор не поступила.