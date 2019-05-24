Анкара, 24 мая, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Турция неоднократно заявляла, что соглашение С-400 является сделкой, которая не может быть отменена, напоминая Вашингтону, что Анкара — это важная составляющая производственного процесса по программе создания истребителя пятого поколения F-35, которая инвестировала миллиарды долларов в участие в программе. Об этом пишет турецкое издание TRT World.

F-35

Турция инвестировала более 1,25 миллиарда долларов в программу F-35 с 2002 года и должна была получить 100 истребителей F-35 в этом году. Данная программа является самым дорогим в мире проектом вооружений на сегодняшний день, и Турция является ключевым производителем деталей F-35 для всех его вариантов. В производственной цепочке задействованы десять турецких компаний. Турецкие пилоты в США в настоящее время проходят обучение пилотированию и применению истребителей F-35.

Исключение Турции из программы будет нарушением Меморандума о взаимопонимании, подписанного между девятью государствами-членами программы, считают турецкие эксперты в области права. Кроме того, в соглашении нет статей, регулирующих удаление страны-участника из программы.

Посмотрим, как эти юридические документы повлияют на позицию администрации президента США Дональда Трампа, чья политика характеризуется постоянным нарушением международного права. Кроме того, у американского президента нет свободы маневра в этом вопросе.

Законопроект об оборонной политике, обнародованный 23 мая комитетом по вооруженным силам Сената США, содержит положение, запрещающее правительству США поставлять истребители F-35 в Турцию, если только министр обороны США и государственный секретарь США не подтвердят, что Турция не приняла поставку С-400 из России и не предоставила надежные гарантии, что она не сделает этого в будущем.