Нью-Йорк, США, 24 мая, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит открылись в «зеленой зоне», несмотря на продолжающуюся эскалацию торговой войны Китая и США, 24 мая передает агентство Reuters.

Доллар США. Иван Шилов ИА REGNUM

Через час после открытия торгов индекс Dow Jones вырос на 166,89 пункта (0,65%), до 25 657,36 пункта, индекс S&P 500 вырос на 17,61 пункта (0,62%), до 2839,85 пункта, индекс Nasdaq вырос на 65,24 пункта (0,86%), до 7693,52 пункта.

«Я не вижу большого количества позитивных новостей. Хотя есть небольшой оптимизм по поводу торговых обсуждений», — сообщил журналистам агентства представитель Charles Schwab Рэнди Фредерик.

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