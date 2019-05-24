Санкт-Петербург, 24 мая, 2019, 15:58 — ИА Регнум. У районных администраций и муниципальных советов Петербурга должно быть больше полномочий и финансирования. Об этом заявил 24 мая врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с муниципальными депутатами в Таврическом дворце, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов

Беглов подчеркнул, что важнейшей характеристикой в работе местных властей считает сплоченность на районном звене. «Если мы все вместе с вами, то даём соответствующий результат», — заметил Беглов.

Он считает, что система управления городом должна измениться, напомнил, что сам в прошлом работал главой района. «Нужно, конечно, возвращать часть полномочий главам районов. И муниципалитеты, конечно, тоже должны подключаться», — сказал Беглов.

В качестве примера он привел ситуацию, при которой муниципалы устанавливают детскую или спортивную площадку во дворе, а за проведение освещения к ней уже не отвечают, и такие площадки в итоге невозможно использовать вечерами.

«Во дворе иногда три хозяина. Это тоже непросто, это сложно. Поставил детскую площадку, а потом ТСЖ или еще что-то… Было много таких нестыковок, по которым нам тоже необходимо работать», — заметил врио губернатора.

По его мнению, было бы правильнее, если бы муниципалы отвечали еще и за свет на детских площадках.

«Я готов эти полномочия — вместе с финансами, конечно, а не просто одни полномочия — передать вам», — пообещал Александр Беглов.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Петербурге пройдут выборы губернатора и депутатов муниципальных советов.