Штутгарт, Германия, 24 мая, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz создал концепт автомобиля с максимальной защитой от последствий ДТП. Об этом сообщает издание Autonews.

Autonews Experimental Safety Vehicle 2019

Сотрудники компании работают над спецпроектами, направленными на обеспечение безопасности. Программа безопасности называется ESF. В её рамках разработан новый сейфти-кар Experimental Safety Vehicle 2019. Машина построена на базе нового GLE с гибридным двигателем.

Концепт-кар оснащен беспилотной системой. Для этого инженеры автокомпании разработали сложный комплекс датчиков, сенсоров, радаров и четырех лидаров, установленных на крыше.

Но изюминкой модели стал прямоугольный руль, который, по словам разработчиков, позволяет улучшить обзорность приборной панели и увеличивает пространство для ног.

Если же активировать автономный режим, то рулевое колесо и педали убираются — это уменьшает риск получения травм при ДТП, а также позволяет водителю чувствовать себя более комфортно.

Также у авто появились необычные боковые подушки безопасности. В случае аварии они накрывают водителя, как кокон.

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