Дамаск, 24 мая, 2019, 15:31 — ИА Регнум. 23 мая несколько бывших боевиков, которые прошли официальные процедуры примирения с сирийским правительством, напали на базу сирийской военной разведки в западной части провинции Дераа. База полностью перешла под их контроль. Находящиеся на базе офицеры взяты в заложники. Об этом пишет новостной портал Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики в Сирии

Примирившиеся боевики в прошлом были в составе Свободной сирийской армии, одной из крупнейших вооруженных группировок так называемой «сирийской оппозиции». После захвата базы и заложников было выдвинуто требование освободить одного из бывших командиров Свободной сирийской армией Хайтама аль-Харири, который был арестован сирийской военной разведкой.

Следует заметить, что значительные районы на юге Сирии, в частности в провинции Дераа, Дамаску удалось взять под свой контроль без проведения боевых действий, путем переговоров с боевиками. Решающую роль в этом сыграл российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, а также мощь ВКС РФ как фактор давления.

Боевикам, которые прошли официальные процедуры примирения с сирийскими властями, позволили остаться на своей территории. Часть из них была даже привлечена к функциям местного самоуправления и охране правопорядка. Однако в последние месяцы обстановка на юге Сирии обострилась, участились случаи нападения бывших боевиков на правительственные войска и их союзников.

Одно время даже обсуждался некий вариант проведения военной операции по зачистке региона, но потом информация об этом исчезла из открытого доступа, остались только сообщения о переброске правительством дополнительных сил в этот регион.