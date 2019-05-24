Астана, 24 мая, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Лидеры государств Тюркского совета присвоили бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пожизненный статус почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе первого президента Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

24 мая Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Во время переговоров бывший глава республики подчеркнул необходимость развития межгосударственных связей в рамках Тюркского совета.

Турецкий дипломат отметил, что пожизненный статус почетного председателя Совета сотрудничества присвоен Назарбаеву за значительный вклад в развитие стран тюркского мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с главой внешнеполитического ведомства Казахстана Бейбутом Атамкуловым. Стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений.

Напомним, Нурсултан Назарбаев является пожизненным председателем Совета безопасности Казахстана и имеет широкий круг полномочий.