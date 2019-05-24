Киев, 24 мая, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Позиция президента Украины Владимира Зеленского полностью противоречит существующему плану мирного урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 24 мая в интервью газете «Взгляд».

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Политик считает, что его деятельность, как представителя украинской стороны на переговорах с Донбассом и Россией, больше не имеет смысла.

«К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского, как новой власти, не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания», — заявил он.

Медведчук подчеркнул, что выступает за мир в Донбассе, а также за возвращение региона под контроль Украины. По его словам, Зеленский хочет чего-то другого.

«Господин Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины, которые живут на «неподконтрольных» территориях. Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения», — отметил Медведчук.

По словам политика, позиция Зеленского о невозможности переговоров с Россией ему понятна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда президента Зеленского не видит Виктора Медведчука в роли представителя Украины на переговорах по Донбассу.

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