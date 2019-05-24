Команда Зеленского намерена вести переговоры по Донбассу без Медведчука

Киев, , 07:33 — REGNUM Глава политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не рассматривается как возможный представитель Украины на переговорах в Донбассе, заявил глава аппарата президента Украины Андрей Богдан 23 мая в эфире телеканала «1+1».

Чиновник отметил, что ни он сам, ни президент Украины Владимир Зеленский, не знакомы с Виктором Медведчуком.

«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей — это их выбор», — отметил Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Медведчук заявил, что его невозможно вывести из переговоров с Россией, поскольку он участвует в этом процессе добровольно, по просьбе экс-президента Украины Петра Порошенко.

Читайте также: Медведчук продолжит бороться за освобождение украинских заключенных

А также: Оптимизм относительно слов Зеленского был преждевременным — Медведчук