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Команда Зеленского намерена вести переговоры по Донбассу без Медведчука

Политика

Ранее глава политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его невозможно вывести из переговоров с Россией

Киев, 24 мая 2019, 07:33 — REGNUM  Глава политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не рассматривается как возможный представитель Украины на переговорах в Донбассе, заявил глава аппарата президента Украины Андрей Богдан 23 мая в эфире телеканала «1+1».

Чиновник отметил, что ни он сам, ни президент Украины Владимир Зеленский, не знакомы с Виктором Медведчуком.

«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей — это их выбор», — отметил Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Медведчук заявил, что его невозможно вывести из переговоров с Россией, поскольку он участвует в этом процессе добровольно, по просьбе экс-президента Украины Петра Порошенко.

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Война в Донбассе
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