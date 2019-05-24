Махачкала, 24 мая, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов может быть заключен под стражу по подозрению в участии в преступном сообществе. Ходатайство об избрании меры пресечения направлено в суд, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Напомним, Раджабов был задержан 22 мая в рамках расследования громкого дела о присвоении земель. По данным следствия, он, будучи начальником юридического управления администрации города Махачкалы (1998—2007 годы), входил в сообщество под руководством бывшего главы управления Росреестра по Дагестану Сафиюлы Магомедова.

Его участники занимались незаконным отчуждением участков, находящихся в муниципальной и федеральной собственности. Ущерб государству от действий злоумышленников оценён в 370 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемыми по данному делу помимо Сафиюлы Магомедова и Фикрета Раджабова, также проходят другие должностные лица управления Росреестра по Дагестану, работники филиала кадастровой палаты республики, экс-чиновники мэрии Махачкалы и гражданские лица.

Следствие также выступило с ходатайством об аресте более 300 объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемым, на сумму около 20 млрд рублей. Добавим, что главный фигурант дела Сафиюла Магомедов скрылся от следствия, правоохранители пытаются установить его местонахождение.