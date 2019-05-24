Севастополь, 24 мая, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Власти Севастополя неправильно расставляют приоритеты развития города, выкидывая миллиарды рублей на парки и экономя на здравоохранении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил депутат Заксобрания города Виктор Посметный, комментируя отсутствие детского онкологического отделения в проекте нового онкоцентра.

Пётр Верещагин. Севастополь

«Это к вопросу о приоритетах. Их необходимо расставлять по шкале важности и необходимости для большинства наших граждан. Лично я не понимаю, почему именно сейчас нужно было затевать такую пышную реконструкцию многострадального парка Победы с музыкальными фонтанами и тому подобное. Зачем такие огромные вложения бюджетных средств были необходимы? Для того чтобы пускать кому-то пыль в глаза? Их что, больше некуда потратить? Достаточно было за гораздо меньшие деньги сделать нормальную систему полива и высадить больше новых деревьев. А все эти фонтаны и прочие изыски должны были делаться за внебюджетные средства», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя заявил, что с компанией «Глассок-Крым, реконструирующей Парк Победы, расторгнут контракт, поскольку она не справилась с поставленными задачами. До неё реконструкцию, стоимостью более одного миллиарда рублей, выполняло ООО «Рабочий-1», с которым также разорвали контракт из-за срыва сроков выполнения работ. Сейчас пытается закончить реконструкцию парка московская компания «Ривьера». Услуги подрядчика, который согласно контракту должен завершить работу не позднее 3 мая 2019 года, будут стоить 801 миллион рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Между тем, по информации уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе Марины Песчанской, в 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями в городе было зарегистрировано 87 детей, из которых один ребёнок уже умер. Несмотря на то, что на весь полуостров работает лишь одно детское онкологическое отделение на базе «Республиканской детской клинической больницы» в Симферополе, рассчитанное всего на 30 коек, детское отделение в проекте нового онкоцентра в Севастополе не предусмотрено. Ситуацией уже заинтересовались в Госдуме.

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