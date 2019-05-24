Москва, 24 мая, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Решение Новгородского областного суда, который оставил в силе приговор в отношении жителя города Малая Вишера, опубликовавшего со своего планшета комментарий в отношении российского президента, вполне правомерно, поскольку было доказано, что в посте использовалась нецензурная лексика, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM первое в истории России судебное решение о выплате нарушителем штрафа в размере 30 тысяч рублей за неуважение к власти, она пояснила:

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«На самом деле суть закона совсем не нова. Просто его действие с 18 марта этого года распространяется и в Интернете. К примеру, с 1997 года на территории РФ действует ст. 319 УК «Оскорбление представителя власти». Вопрос именно в том, что считать «выражением в неприличной форме». К сожалению, законодательство не имеет точного определения, какие конкретно слова считаются оскорбительными. Как правило, ответ на этот вопрос дает лингвистическая экспертиза и суды, которые рассматривают именно совокупность информационных материалов, а не фразу, выдернутую из контекста.

Важно отметить, что закон не запрещает конструктивную критику или высказывание собственного мнения. Наказание предусмотрено именно за оскорбление и выражение явного неуважения к обществу, государству, государственным символам, Конституции или органам государственной власти».

Напомним, Новгородский областной суд оставил в силе постановление Чудовского районного суда по первому в России делу о «неуважении к власти». Речь идёт о жителе города Малая Вишера, который оставил комментарий в соцсети «ВКонтакте» с использованием ненормативной лексики в адрес российского президента Владимира Путина. Суд постановил, что действия комментатора «носили явно хулиганский характер».