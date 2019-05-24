Ростов-на-Дону, 24 мая, 2019, 14:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову. Её подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Правоохранители провели обыски в доме задержанной и на рабочем месте. Изъята необходимая документация, которая станет предметом изучения. В местных Telegram-каналах уточняется, что Александрова якобы незаконно подписала документы по возмещению 21 млн рублей НДС фирме «ДИС». Именно это и стало причиной внимания следователей.

Официально появившаяся в различных мессенджерах и местных средствах массовой информации информация не подтверждена.

ИА REGNUM отмечает, что на официальном сайте регионального УФНС указано, что Ирина Александрова приказом руководителя ФНС России от 10 июля 2012 года была назначена заместителем руководителя УФНС России по Ростовской области. В настоящее время она является исполняющей обязанности руководителя управления.