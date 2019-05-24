Санкт-Петербург, 24 мая, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В День города, который в Петербурге будет отмечаться в воскресенье, 26 мая, и в ночь на 27 мая, Дворцовый мост будет разводиться три раза, причем одна из разводок необходима для «участия» моста в праздничном шоу. Зато городской метрополитен будет работать без ночного перерыва, чтобы все жители и гости Петербурга не испытывали неудобств.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост

Как уточнили 24 мая в петербургском «Мостотресте», в ночь с 26 на 27 мая Дворцовый мост первый раз будет разведен с 00:00 до 00:40 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, на Адмиралтейской и Дворцовой набережных в это время развернется большое мультимедийное шоу. Разводная часть Дворцового моста, повиснув над Невой, станет объектом для 3D-проекций.

Затем Дворцовый мост будет разводиться по своему графику разводки, для обеспечения прохода судов по Неве: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55 (время московское).

«Наводка моста может осуществляться раньше времени — по факту прохождения последнего судна», — отметили в «Мостотресте».

Работа Петербургского метрополитена в ночь с 26 на 27 мая 2019 года будет организована без перерыва. Эта практика применяется во время крупных государственных, городских и религиозных праздников, помогая горожанам не испытывать неудобства после ночных гуляний.

Для пассажиров на вход и выход будут открыты все вестибюли станций метро, кроме нескольких вестибюлей и станций, имеющих поблизости вторые вестибюли или смежные станции.

В кассах станций метрополитена пассажиры в это время смогут приобрести только жетоны. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и приобретенным ранее электронным проездным билетам.

Санкт-Петербург был основан 27 мая (по новому стилю) 1703 года Петром I. В 1712—1918 годах являлся столицей российского государства.