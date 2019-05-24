Москва, 24 мая, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В Новой Москве за лесопарковой зоной наблюдают вертолёты, сообщил 24 мая мэр столицы Сергей Собянин.

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Он написал в Twitter, что в ТиНАО очень большая лесопарковая территория, поэтому на территории серьёзно укрепляется пожарная служба.

«Сейчас в округах строятся и проектируются около десяти пожарных депо, восемь уже работают. В Новой Москве больше 650 пожарных, спасателей и 35 единиц техники. Леса постоянно мониторят вертолеты», — рассказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бичурском районе Бурятии уже несколько дней продолжается тушению крупного лесного пожара.