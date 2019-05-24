Венера могла утратить «комфортный климат» из-за приливов — ученые
Великобритания, 24 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Гипотеза, объясняющая механизм возникновения особых условий, сложившихся на планете Венера, предложили астрономы из Великобритании. Об этом сообщает издание Astrophysical Journal Letters.
Согласно модели, разработанной сотрудниками Университета Бангора, причиной особенностей, присущих атмосфере и температурному режиму Венеры, стали приливы.
В построении своей гипотезы британские астрономы опирались на данные, добытые спускаемыми аппаратами, исследовавшими негостеприимную планету, где температурные показатели составляют 462 °C, идут дожди из серной кислоты, а атмосфера на 96% состоит из углекислого газа.
Информация, полученная при помощи космических зондов, позволила, с высокой долей вероятности, предположить, что в древние времена на поверхности Венеры имелся океан.
Учёным, при помощи компьютерного моделирования, удалось воссоздать цепь изменений, приведших планету к нынешнему состоянию. Как предполагают исследователи, океанические приливы оказались настолько значительными, что смогли замедлить вращение планеты при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, на которые влияет соотношение между глубиной океана и скоростью вращения планеты, сила приливов способна замедлить период вращения за миллион лет на 72 земных дня.
В течении достаточно короткого в планетарном масштабе периода времени за 10−50 млн лет Венера приобрела ту скорость вращения, которую имеет на данный момент. Результатом явилось то, что поверхность планеты подвергается воздействию Солнца несколько земных месяцев, что привело к постоянному разогреву поверхности и атмосферы. Таким образом, Венера могла утратить «комфортный климат».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная группа учёных обнаружила озоновый слой, расположенный над полярными областями Венеры. Его концентрация меньше, чем на Земле примерно в 1000 раз.