Харбин, Китай, 24 мая, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В VI Российско-китайском ЭКСПО примут участие отечественные кинокомпании. В ходе пресс-конференции ТАСС 23 мая, посвященной обсуждению концепции российского павильона на выставке, представители дипломатического союза между Китаем и Россией обсудили успех российской киноиндустрии в Китае.

Пресс-служба компании «Экспоконтент» Пресс-конфренция ТАСС

Среди участников дискуссии были, например, Алексей Груздев — заместитель министра промышленности и торговли РФ и советник по торгово-экономическим делам посольства КНР в РФ Ли Цзиньюань. Сторону киноиндустрии представлял генеральный продюссер компании Wizart Юрий Москвин.

Одним из ключевых тезисов стал успех отечественных кинопроизведений и мультипликации, а также рост продаж лицензированной продукции с изображением героев анимационных картин. Согласно рейтингу кассовых сборов, среди российских премьер в Китае особой популярностью пользовались ленты «Снежная Королева 3. Огонь и лед» (2016 год), военная драма «Сталинград» (2013) и фэнтези «Он — дракон» (2015). Хорошими показателями порадовал мультфильм-сказка «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (2016).

Большой популярностью пользуется детский контент среди китайских зрителей: на многих онлайн-платформах и телеканалах более миллиона посетителей полюбили российские проекты «Фиксики», «Смешарики», «Пинкод», «Малышарики», а также новинку 2018 года — сериал «Тима и Тома». В 2019 году ожидается выход товаров с изображением персонажей франшиз «Барбоскины» и «Лунтик».

Отдельная часть пресс-конференции была посвящена обсуждению перспектив развития копродукции России и Китая: первопроходцем в этой области стал полнометражный фильм «Как я стал русским». Также ожидается выпуск фэнтези-фильма «Тайна Печати Дракона», созданная благодаря поддержке Фонда кино и Министерства культуры и их совместной работе с представителями китайской киноиндустрии.

В рамках выставки Российско-китайского ЭКСПО в российском павильоне гостям покажут самые полюбившиеся отечественные кинопроизведения. Выставка пройдет в городе Харбин с 15 по 19 июня: это международное мероприятие, созданное усилиями правительств России и Китая. В ходе работы выставки будут функционировать организации из более 28 регионов и субъектов РФ.