ЦБ РФ: рост рублевых вкладов ускорился, валютных – замедлился
Москва, 24 мая, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В России в апреле 2019 года рост рублевых вкладов граждан ускорился до 2,6%, а валютных — замедлился до 0,5%, сообщается на сайте Центробанка РФ.
Доля рублевых вкладов в общем объеме вкладов населения выросла до 78,9% по сравнению с 78,5% на начало 2019 года.
В апреле продолжилось замещение валютных кредитов рублевыми. Рублевые кредиты увеличились на 0,8%, валютные (в долларах) — сократились на 1,5%. Общий объём кредитов в РФ с начала года подрос на 3,7%.
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Как сообщало ИА REGNUM, объём вкладов физических лиц в российских банках в I квартале 2019 года увеличился на 0,8%, прирост депозитов и средств организаций составил 1%.
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