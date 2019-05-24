Москва, 24 мая, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.

При помощи ЕБС клиенты, которые сдали биометрию — изображение лица и слепок голоса, могут обслуживаться в отделениях банка, не посещая их. Система работает с лета 2018 года, и её оператором является «Ростелеком».

На данный момент законодательство обязывает банки собирать и передавать биометрические данные клиентов в ЕБС, однако финансовые организации сами решают, использовать ли их при оказании услуг. Теперь ЦБ РФ выступает с инициативой — обязать банки применять биометрию для обслуживания клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 66% жителей страны не имели возможности выбирать банк для зачисления заработной платы. Такие результаты показал опрос «Левада-центра».