Москва, 24 мая, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В Сети разместили петицию, требующую отказаться от электронных экспериментов в образовании. Документ под названием «Беспощадный эксперимент системы образования. Защитим здоровье детей!» опубликован на портале change.org.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа. МЭШ

Речь, в частности, идёт о проекте «Московская электронная школа» (МЭШ), в результате которого все столичные школы перешли на интерактивные доски, смартфоны, используют в обучении электронные уроки.

«Хотя вред от использования электронных устройств давно доказан, и нормативные документы РФ обязывают соблюдать технику безопасности при работе с ними, система образования грубо пренебрегает своими обязанностями. Нормирование электронной нагрузки в образовании прекратилось, цифровая школа требует чуть ли не круглосуточного общения ребёнка с гаджетами», — пишут авторы.

В петиции отмечают, что многие ученики и учителя после уроков жалуются на покраснение глаз, слезоточивость, усталость, головные боли, резь в глазах, ухудшение зрения и другие симптомы.

«И спастись негде. Это — не прогресс, а насильственное причинение вреда», — делают вывод в документе.

Авторы называют преступлением «цифровое насилие» в школах и требуют отменить «губительные для здоровья проекты» — МЭШ и «Цифровую школу». Деньги налогоплательщиков предлагают направить на образовательные программы, сберегающие здоровье детей.