Хабаровск, 24 мая, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Минфин РФ обнародовал данные о госдолге регионов России на 1 мая 2019 года. Суммарный долг субъектов Дальневосточного федерального округа несколько снизился по отношению к апрелю — с 209 млрд до 203,7 млрд рублей. Лидируют по объёму долгов по-прежнему Хабаровский край и Якутия, при этом Хабаровский край долги снизил, а Якутия нарастила, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Суммарный долг субъектов ДФО на 1 мая 2019 года составил 203,8 млрд рублей. На 1 апреля он составлял 209 млрд рублей.

Лидирует по объёму долга Хабаровский край — 52,7 млрд рублей. Регион сумел несколько снизить задолженность по сравнению с апрелем, когда объём задолженности составлял 54,9 млрд рублей. Львиную долю долга Хабаровского края составляют кредиты коммерческих банков — 38,6 млрд рублей, на долю государственных ценных бумаг приходится 4,1 млрд рублей, бюджетных кредитов на 9,9 млрд, иных обязательств чуть более 107 млн.

На втором месте в ДФО Якутия с госдолгом в 51,1 млрд рублей. Таким образом, долг республики вырос по сравнению с апрелем 2019 года — тогда он составлял 49,9 млрд рублей. Наибольший объём госдолга Якутии приходится на государственные ценные бумаги — 24,1 млрд рублей, коммерческих кредитов у республики всего на 7,9 млрд, что выгодно отличает её положение от Хабаровского края, бюджетных кредитов у Якутии на 6,4 млрд, еще 12,8 млрд — обязательства по госгарантиям. Иных долговых обязательств нет.

На третьем месте, с большим отрывом, Амурская область с долговыми обязательствами на 27,6 млрд рублей. Львиную долю долга составляют недорогие бюджетные кредиты — 19,5 млрд рублей. Коммерческих кредитов область имеет на 8,2 млрд, других долговых обязательств у региона нет. По отношению к апрелю госдолг региона остался незыблем.

На четвертом месте — Забайкальский край с долгом в 25,8 млрд. Здесь по отношению к апрелю 2019 года явное и хорошее снижение — с 27,6 млрд. Основной долг региона приходится на бюджетные кредиты — 14,1 млрд, но и на долю дорогих коммерческих кредитов приходится немалая часть — 11,6 млрд. По госгарантиям долг 194,5 млн рублей. Иных обязательств нет.

Долг Бурятии составляет 7,4 млрд, у Камчатки — 4,1 млрд, у Приморья — 5,2 млрд.

Довольно большой госдолг у Колымы — 13,2 млрд. Причем наибольшая часть — 7,2 млрд приходится на коммерческие кредиты, 5,1 млрд — на бюджетные. Ещё 1 млрд — долг по государственным ценным бумагам.

Долг ЕАО — более 5,9 млрд. Из них почти 3,4 млрд — бюджетные кредиты, более 2,6 млрд — коммерческие.

Долг Чукотского АО — более 10,6 млрд рублей. У региона совсем нет дорогих коммерческих кредитов, задолженность по бюджетным кредитам составляет более 8,8 млрд рублей, по госгарантиям — почти 1,8 млрд рублей.

Совсем никаких долгов не имеет Сахалинская область.

Дорогих и наиболее обременительных коммерческих кредитов по-прежнему не имеют Камчатка, Приморье, Чукотка и, как уже говорилось, Сахалин.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года лидером по объёму госдолга стал Хабаровский край с кредитом в 54,9 млрд рублей. Объём долга этого региона достиг 69% от суммы собственных доходов, что чревато введением внешнего управления. В лидерах была также Якутия с долгом в 49,9 млрд рублей.