Омск, 24 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. В Омске следствие проверяет информацию об инциденте в гимназии, произошедшем в ходе празднования последнего звонка. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в областном следственном управлении СКР.

Трещина на потолке

Информация о происшествии появилась 23 мая в соцсети. Сообщалось, что 23 мая во время концерта в честь последнего звонка в омской гимназии № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка. Одна из девочек получила ушибы.

В ходе проверки следователи в том числе намерены выяснить, кто и когда производил последний ремонт в здании, и как администрация учебного заведения обеспечивает безопасное нахождение детей в помещении школы.

Напомним, это не единственный инцидент, связанный с проведением в регионах последнего звонка. Так, выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске 23 мая последний звонок прозвенел для 5212 выпускников 11 классов и 11 312 девятиклассников.

Напомним также, что рано утром 10 марта 2019 года (воскресенье) в деревне Большие Чаки Урмарского района Чувашии обрушились плиты перекрытия двух этажей и несущие стены в школе на месте расположения учебных классов и столовой. По данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности. Жертв и пострадавших нет. Следствие полагает, что обрушение произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственных за обследование технического состояния школы, а также лиц, которые при проверке готовности школы к учебному году не выявили признаки нарушения целостности конструкций. А в региональном минстрое подчёркивали, что разрушение произошло «из-за потери несущей способности проёмов на первом этаже».

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