Махачкала, 24 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники спецслужб ликвидировали трех боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

vitalykuzmin.net Спецназ

«На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Кольчугино Владимирской области сотрудники спецслужб ликвидировали двух боевиков, которые планировали теракт.

Читайте также: Эвакуация и перестрелка: подробности ликвидации террористов под Владимиром