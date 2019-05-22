Эвакуация и перестрелка: подробности ликвидации террористов под Владимиром

Кольчугино, Владимирская область, , 09:17 — REGNUM Национальный антитеррористический комитет раскрыл подробности ликвидации боевиков в городе Кольчугино Владимирской области в ночь на 22 мая.

Информацию о том, что в одном из частных домов в небольшом владимирском городе Кольчугино находятся люди, которые готовят террористический акт, получили сотрудники ФСБ. В ночь на 22 мая было принято решение о начале контртеррористической операции. На территории Кольчугино ввели режим КТО, дом, в котором находились террористы, блокировали. Жителей соседних домов пришлось эвакуировать.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнём были нейтрализованы, — сообщает НАК. — Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения не допущено».

В настоящее время установлены личности преступников. У НАК есть данные о том, что они являлись сторонниками одной из террористических организаций. Спецслужбам известно, что теракт они готовили по заданию эмиссаров за рубежом. При обыске дома, в котором укрывались террористы, было обнаружено оружие, боеприпасы. Также нашли и экстремистскую литературу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 мая в городе Кольчугино были ликвидированы двое террористов. В апреле 2019 года режим КТО вводился в Тюмени — спецслужбы ликвидировали также двоих террористов.

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