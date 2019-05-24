Лос-Анджелес, США, 26 ноября, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде начали обсуждать кандидатуры актёров на роль нового Агента 007. Об этом 25 ноября сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2021. США — Великобритания

Глава кинокомпании MGM Памела Абди сказала журналистам, что кастинг (предварительный отбор актёров) всё ещё продолжается, однако обсуждение кандидатуры на роль нового Бонда уже началось. Она сообщила, что руководство MGM имело «ранние предварительные разговоры» с Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном. Абди добавила, что MGM и продюсеры хотели, чтобы последнее слово по поводу выбора актёра осталось за Дэниэлом Крэйгом.

Напомним, премьера 25-го фильма «бондианы» «Не время умирать» состоялась 7 октября 2021 года. По состоянию на сегодня он собрал в кинопрокате США $155,5 млн, а в мире — $579,6 млн. В этой картине Дэниэл Крэйг в последний раз исполнил роль Агента 007.