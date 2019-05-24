Кемерово, 24 мая, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев побывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с бывшими главами регионов

Во встрече главы государства с бывшими руководителями российских регионов, которая прошла накануне, 23 мая, также участвовали экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, Республики Алтай — Александр Бердников, Мурманской области — Марина Ковтун, Оренбургской области — Юрий Берг, Калмыкии — Алексей Орлов, Кемеровской области — Аман Тулеев.

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«У нас уже сложилась такая практика за последнее время: я встречаюсь с руководителями регионов Российской Федерации, которые закончили свою работу в данном качестве. Кто-то переходит к другой работе, кто-то занимается каким-то своим любимым делом. Но, как правило, все коллеги, которые возглавляли регионы Российской Федерации, продолжают свою работу с учётом полученного опыта работы в регионе, своего жизненного опыта, продолжают работу в каком-то другом качестве, на другом уровне, а может быть, даже в других регионах или в Москве», — приводятся слова Владимира Путина на официальном сайте Кремля.

Президент РФ выразил надежду на то, что экс-главы регионов окажут необходимую поддержку своим преемникам, «для того чтобы они могли мягко, естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года — спустя неделю после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошёл пожар, унёсший жизни 60 человек.

В настоящее время Аман Тулеев является ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).