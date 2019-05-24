Москва, 24 мая, 2019, 08:15 — ИА Регнум. В Москве на вновь благоустроенных улицах высадили более 19 тыс. кустарников, сообщается на сайте градоначальника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В основном посажена сирень, роза блестящая и японская спирея. Больше всего насаждений перед станцией метро «Улица 1905 года», в районе Китай-города и перед входом на ВДНХ.

Отмечается, что самое большое разнообразие кустарников представлено в переулках Китай-города. Здесь можно увидеть порядка 200 растений 19 различных видов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ежегодно высаживают большое количество растений. Так, осенью 2018 года было высажено более 2 млн разноцветных колеусов Блюме.

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