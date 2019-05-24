Сеул, 24 мая, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва бака с водородом в Южной Корее, сообщает агентство «Рёнхап».

Luc Viatour Взрыв

Сообщается, что взрыв бака с водородом произошел на территории технопарка в южнокорейском городе Каннын. В настоящее время сотрудники пожарных служб проводят спасательную операцию, чтобы спасти оказавшихся под обломками людей. Причины взрыва в настоящее время неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Южной Корее произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов в городе Тэджон. В результате взрыва погибли три человека.