Ростовская область, 19 декабря, 2013, 12:47 — ИА Регнум. Меры по предупреждению диверсионно-террористических актов и охране правопорядка в Ростове во время подготовки и проведения новогодних праздников были рассмотрены сегодня, 19 ноября, на последнем в этом году заседании городской антитеррористической комиссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии донской столицы.

По словам начальника Управления культуры Людмилы Лисицыной, в период проведения массовых мероприятий на Новый год и Рождество определены места и время дежурств автомобилей "скорой помощи", а также пожарных. УВД Ростова-на-Дону обеспечивает круглосуточную охрану городской новогодней елки около парка имени Максима Горького с 10 декабря по 14 января 2014 года.

Кроме того, добавила Лисицына, запрещен въезд и парковка автомобилей на территорию учреждений культуры, уточнен порядок осмотра зданий и прилегающей территории парков культуры и отдыха на предмет наличия посторонних предметов. Для этого будут привлекаться сотрудники органов внутренних дел со служебно-разыскными собаками.

Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Олег Левченко, в период проведения новогодних и рождественских праздников запланировано семь крупных общегородских мероприятий и более 900 мероприятий районного масштаба. Мероприятия, приуроченные к Новому году, пройдут в общеобразовательных учреждениях с 20 по 29 декабря.

Для охраны праздничных мероприятий планируется задействовать более 1 тыс. человек, включая 700 сотрудников полиции, без учета усиленных суточных нарядов дежурной части, резерва Управления МВД России по Ростову-на-Дону (30 человек), ДНД (200 человек), частных охранных агентств (150 человек) и казачьей дружины (43 человек).

Кром е того, в период с 20 декабря по 14 января 2014 года планируется круглосуточное дежурство руководящего состава Управления МВД России по Ростову-на-Дону, а личный состав Ростовского гарнизона полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы.

Подразделения ДПС будут при необходимости привлекать машины-эвакуаторы для транспортировки на безопасное расстояние бесхозного автотранспорта от мест проведения праздничных мероприятий.

В ночь с 31 декабря 2013 на 1 января 2014 года и с 6 на 7 января 2014 года запланирована охрана общественного порядка около студенческих общежитий.

По информации представителя Главного управления МЧС по Ростовской области Павла Кириченко , с 1 декабря 2013 года по 8 января 2014 года с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах празднования новогодних мероприятий проводится сезонная профилактическая операция "Новый год". Проверки осуществлены на 262 из 260 объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, и в 11 местах хранения и реализации пиротехнических изделий из 22. В результате выявлено 44 нарушения требований пожарной безопасности. К административной ответственности привлечено 12 должностных лиц.

По результатам проверок направлено 23 информации в органы власти, прокуратуру и заинтересованные ведомства. Проведено 239 противопожарных инструктажей, на которых проинструктировано 865 лиц, ответственных за проведение массовых мероприятий.