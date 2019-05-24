Саров, Нижегородская область, 24 мая, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото». При этом иконы должны быть упакованы в подарочные футляры. Итоги запроса котировок подведут 19 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принтскрин из аукционной документации Книга-плакетка

Закупка книг, икон и картин религиозной направленности производится у субъектов малого и среднего предпринимательства, только они могут стать участниками тендера. Начальная стоимость сборного лота — 2 304 186,93 рубля.

В состав закупки входят 76 малых икон Серафима Саровского. Стоимость одной иконы — 3 271,18 рубля. Иконы должны быть размером 110 мм на 135 мм, украшены стразами размером 2 мм и 3 мм, помещены в пластиковый багет, под золото каждый. Упаковка каждой иконы — подарочный футляр из дерева.

«В центре основания крепится шёлковая лента синего цвета, для удобства извлечения изделия из коробки. На внешней стороне крышки по периметру имеется декоративный фриз. Крышка и основание скреплены между собой с одной стороны двумя металлическими петлями золотистого цвета, с противоположной стороны — металлический замок золотистого цвета. Гарантийный срок на продукцию 12 месяцев. Страна происхождения — Россия. Производитель — ООО «Ростр», — уточняется в техзадании.

Также закупить планируется 95 книг-плакеток «Серафим Саровский» стоимостью 5 104,77 рубля за единицу. Этот товар должен быть покрыт флоком с наружной и внутренней стороны производства Швейцарии, в правой части книги-плакетки — композиция, включающая в себя Тропарь молитвы Серафима Саровского, заключенный в декоративную рамку. Обе композиции необходимо заключить под прозрачное стекло и в рамку из тонкого металла цвета «золото».

Ещё 70 книг-плакеток стоимостью 5 092,97 рубля за штуку — это иконы Феодора Ушакова, выполненные методом гальванопластики. В правой части композиции предполагается декоративная рамка с узором и молитвой.

Помимо этого, в составе лота — 188 пластиковых пакетов с эмблемой ВНИИЭФ, два зеркальных панно «Саровская пустынь» стоимостью 14 244,44 рубля каждое, 64 панно «Саровская пустынь» во флокированной упаковке по 7 871,74 рубля за единицу, 90 триптихов «Саровская пустынь» ценой 7 325,56 рубля.

У всех товаров указан один и тот же производитель — ООО «Ростр». Про него известно, что он базируется в Саранске, ООО учреждено в 1999 году. Директор и единственный владелец — Николай Козин, уставный капитал — 10 тыс. рублей. ООО также выступало соучредителем трёх юрлиц, одно из них действующее — некоммерческое партнёрство «Культурно-просветительский мобильный 4D музей», который создан с участием ГАУ Мордовии «Госинформ» и Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи.

Напомним, город Саров с 1946 года имеет статус закрытого административно-территориального образования. Градообразующее предприятие города — ядерный центр, который стоит на месте, где ранее был знаменитый Саровский монастырь. Первым монахом-отшельником монастыря был инок Феодосий, но более знаменитый обитатель — Серафим Саровский.