Москва, 24 мая, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Поезду в США для посещения осуждённого в этой стране гражданина России Виктора Бута планируют члены его семьи. Об этом жена Бута Алла сообщила газете «Известия».

За решёткой

Она уточнила, что американская сторона выдала ей и её дочери туристические визы на полгода с возможностью однократного въезда. Это произошло практически через год после запроса.

«Сейчас мы планируем поездку на конец августа — начало сентября. В Штатах хотим находиться как минимум месяц», — сказала Алла Бут.

По словам жены Бута, в тюрьме города Мэрион (штат Иллинойс, США), где осуждённый гражданин РФ отбывает срок, посещения возможны только раз в неделю в один из выходных дней. Она же намерена добиться через дипломатов, чтобы ей разрешили побывать у него несколько раз в неделю.

Напомним, российский предприниматель Бут осуждён в США на 25-летний срок за попытку незаконной торговли оружием и поддержку терроризма. Бут не признаёт своей вины.

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