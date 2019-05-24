Дамаск, 24 мая, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Банда из членов одной из вооруженных группировок, сдавшихся сирийской армии на юге Сирии, напала на военную базу в Джилине, сообщает портал Al Masdar.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что боевикам удалось захватить базу и взять в заложники группу офицеров. По данным источника портала, террористы требуют освободить их бывшего командира Хайсама аль-Харири, которого ранее арестовала армейская разведка. Официальных комментариев от командования Вооруженных сил Сирии пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали атаку на северо-западе сирийской провинции Хама. Боевики пытаются захватить город Калаат Аль-Мадик, для чего предприняли атаку на города Куркар и Мустария.