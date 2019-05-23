Лондон, 24 мая, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет находиться на своем посту к моменту визита американского президента Дональда Трампа в Соединенное Королевство в июне, заявил глава британского МИД Джереми Хант в эфире телеканала Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

По его словам, Мэй примет Трампа в Великобритании в качестве премьер-министра страны. Таким образом, Хант опроверг данные о скорой отставке главы британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая ряд британских СМИ заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке 24 мая из-за провала её позиции по Brexit.

По данным газеты The Times, Мэй может объявить об отставке после встречи с главой комитета 1922 Грэмом Брейди, который занимается вопросами смены лидера Консервативной партии.