Тирасполь, 24 мая, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Приднестровье готово значительно сократить численность представителей правоохранительных органов на границе с Молдавией. Как сообщили в делегации ПМР в Объединенной контрольной комиссии, сотрудники миграционной службы больше не будут присутствовать на пунктах пропуска, а их функции будут выполнять пограничники, передает ИА REGNUM.

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Это предусмотрено распоряжением президента ПМР «О мерах, направленных на оптимизацию деятельности органов государственной власти при осуществлении контроля в пунктах пропуска через государственную границу ПМР».

Решение направлено на упрощение процедур, связанных с пересечением пунктов пропуска «в интересах граждан ПМР и прибывающих иностранных граждан», и связано с дискуссиями по обеспечению свободы передвижения, которые в последние годы ведут Молдавия и ПМР на различных уровнях переговорного процесса.

Делегация Приднестровья в ОКК подчеркивает, что в связи с принятием документа количество и инфраструктура постов не претерпят изменений. В то же время численность правоохранителей на пунктах пропуска будет существенно сокращена.