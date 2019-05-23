Москва, 24 мая, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро устранён, движение восстановлено, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Московское метро

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сбой произошёл на Серпуховско-Тимирязевской линии вечером 23 мая из-за технической неисправности поезда 760-й серии.