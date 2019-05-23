Братислава, 24 мая, 2019, 00:26 — ИА Регнум. Соперниками российской сборной по хоккею в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Братиславе, станут финны.

Хоккей

Игра состоится 25 мая в 16:15 мск. Другой парой полуфиналистов стали Канада и Чехия, которые встретятся в 20:15 мск.

На следующий день, 26 мая, в Братиславе пройдёт финальная встреча, а также игра за третье место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия победила США в четвертьфинала 23 мая со счётом 4:3. Финляндия одержала победу над Швецией со счётом 5:4. Канадцы выиграли у швейцарцев (3:2), чехи — у немцев (5:1).