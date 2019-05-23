Вашингтон, 23 мая, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Власти США предъявили основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает Dow Jones со ссылкой на американский минюст.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Минюст США заявил, что Ассанж обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома. Американский ордер на задержание и экстрадицию Ассанжа минюст США направил в Великобританию ещё в декабре 2018 года.

Напомним, что последние годы Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, так как британские власти грозили его задержать по сфабрикованному и давно развалившемуся обвинению против него в сексуальных домогательствах в Швеции.

После смены власти в Эквадоре новые президент Ленин Морено сдал Ассанжа британским властям. Он был посажен в тюрьму и 1 мая приговорен к 11,5 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

Теперь США пытаются вытребовать у Лондона экстрадицию Ассанжа, которого в США ждут самые неблагоприятные последствия, так как американцы хотят посадить его в тюрьму очень надолго за то, что он на своем портале WikiLeaks публиковал американские секретные материалы, в частности о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане.