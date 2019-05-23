Южная Америка стала безвизовым пространством для российских граждан
Москва, 23 мая, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Республика Суринам стала последней южноамериканской страной, предоставившей возможность краткосрочных безвизовых поездок российским гражданам. Об этом сообщила на брифинге 23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Соглашение между правительствами России и Суринама об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран вступило в силу с 13 мая.
«Это очень важное событие, потому что оно носит знаковый характер — отныне всё пространство Южной Америки, в которое входят 12 государств, является безвизовым для российских граждан», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что это открывает широкие возможности для развития деловых, культурно-гуманитарных и туристических контактов России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна и создаёт «благоприятные условия для наращивания всего комплекса отношений с этим регионом».
Представитель МИД добавила, что российская сторона намерена «и далее расширять географию договорённостей», позволяющих обеспечивать безвизовый режим поездок на взаимной основе.