Ашхабад, 23 мая, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Обильные ливни стали причиной того, что сразу в нескольких районах Ахалской области Туркмении оказались затоплены поля с овощами и другими сельскохозяйственными культурами, пишет «Азатлыка».

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Из-за схода селевых потоков пострадали посевы картофеля, помидоров и других сельхозкультур. Удастся ли впоследствии получить с них хоть какой-нибудь урожай — пока неизвестно.

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Также подтопило село Гаравул, и оказались разрушены некоторые участки автомобильных дорог в Бахарденском районе.

Помимо этого, в результате проливных дождей оказались подтоплены улицы столицы Туркмении.

Как отмечают очевидцы, руководство Ашхабада направило убирать скопившуюся воду дворников, снабдив их при этом только метлами и вениками.

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